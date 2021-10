O Pohang, da Coreia do Sul, é o adversário do Al-Hilal, de Leonardo Jardim, na final da Liga dos Campeões asiática, depois de eliminar esta quarta-feira o Ulsan.

Num duelo sul-coreano, o Pohang superiorizou-se ao adversário, detentor do troféu, nos penáltis, depois do empate a uma bola registado no prolongamento.

Em Jeonju, Yu deu vantagem ao Ulsan aos 52 minutos, mas, a um minuto dos 90, Grant empatou e levou a partida para tempo extra. Nos penáltis, o Pohang foi mais forte.

A final está agendada para o dia 23 de novembro, em Riade. Curiosamente, Pohang e Al-Hilal são os recordistas da Champions asiática no que a troféus conquistados diz respeito, com três.