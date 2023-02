Declarações de Vincenzo Italiano, treinador da Fiorentina, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por quatro bolas a zero sobre o Sp. Braga no jogo da na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência:

«Penso que interpretamos bem o jogo, estivemos todos concentrados. Os nossos atacantes estiveram bem no jogo, muito concentrados. Perceberam o momento, souberam interpretar o jogo e fizemos o que era necessário. Com a superioridade numérica mantivemos a concentração e conseguimos um bom resultado».

«Estou contente pelo desempenho na partida, com ritmo e dinamismo, sobretudo no ataque, com muita qualidade. Estou feliz, porque hoje conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos, porque qualidade temos. Esperemos manter uma boa sequência por mais jogos».

«Demos um passe em frente, mas temos de estar sempre atentos e concentrados. Temos de ser competentes no jogo da 2.ª mão, tal como fomos hoje. Hoje a Fiorentina provou aquilo que é, com forte presença atacante e capacidade para concretizar. Queremos manter no campeonato, como hoje, com esta qualidade e com concentração».

«Os jogadores estão contentes, podia haver um pouco de tensão e de ansiedade pelos últimos resultados, mas estão contentes, o que é justo. Mas, temos de pensar já no próximo jogo, que agora é o mais importante. Temos de nos focar em recuperar do atraso que temos no campeonato».