Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo para o futebol, embarcou esta noite para Portugal, numa altura em que o clube brasileiro procura garantir a contratação de um novo treinador.



«Não houve nenhuma [resposta] negativa do Jorge Jesus. Não existe nenhuma negociação. Se não existe negociação, ele não pode ter dito que não», disse o dirigente, ainda no Brasil.



O vice-presidente do Mengão falou ainda sobre as constantes notícias em torno do futuro de Jorge Jesus: «Esse amor e esse ódio que eles têm pelo Jorge Jesus, Portugal e o Benfica é que têm de resolver. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Essa situação é uma loucura.»



Em Portugal já está Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, que admitiu o interesse no regresso do atual treinador do Benfica.



«Claro que é opção. Temos muito carinho por ele, um reconhecimento enorme, gratidão, amizade e confiança nele. Claro que é», afirmou Spindel, em declarações exclusivas à TVI/CNN.



A imprensa brasileira garante que o Flamengo tem interesse em outros treinadores portugueses - os nomes de Paulo Sousa e Carlos Carvalhal são os mais citados -, mas Marcos Braz garante que a decisão será tomada com tranquilidade.

Veja as declarações de Marcos Braz no Brasil:

[em atualização]