* Por Francisco Lima

Depois de ter assumido, antes da viagem para Portugal, o desejo de ver Jorge Jesus regressar ao Flamengo, Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, reiterou a mensagem na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

«Claro que é opção. Temos muito carinho por ele, um reconhecimento enorme, gratidão, amizade e confiança nele. Claro que é», afirmou em declarações exclusivas à TVI/CNN.

O dirigente do Flamengo disse querer resolver o dossier ainda antes do final do ano e assumiu que há vários nomes em cima da mesa, mas só confirmou o de Jorge Jesus, depois de ser confrontado com os nomes de Carlos Carvalhal, Paulo Sousa e Rui Vitória. «Não falamos de nomes para não atrapalhar qualquer negociação. Mas vamos conversar com grandes treinadores. Vamos tomar uma decisão com calma», justificou, admitindo que a preferência passa por um treinador português.

«Pode ser que viajemos para fora de Portugal, para outras conversas, ou que venham aqui conversar connosco. Mas a maioria dos nomes são de facto portugueses. Pela facilidade da língua e porque Portugal é um país que revela muitos bons treinadores. Tem uma cultura à qual o nosso clube e os nossos atletas já estão adaptados. É normal que essa seja uma opção que vamos sempre buscar», vincou.

Sobre Jesus, Bruno Spindel disse ainda não ter encontro marcado com o treinador do Benfica, mas que pretende revê-lo durante a estadia em Portugal. «Sempre que viemos a Portugal encontrámo-nos com ele. Sempre tomámos café e almoçámos. Mais do que questões profissionais, há amizade. Entre ele, eu, o Braz [Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo] e o presidente do Flamengo, o [Rodolfo] Landim há uma relação de amizade que vai além do campo e do trabalho. E há gratidão de todos nós por tudo o que se passou no Flamengo. Não há nada mais natural do que conversarmos com ele.»