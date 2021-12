Contratado por 18 milhões de euros, Pedrinho nunca conseguiu afirmar-se no Benfica e, no último verão, deixou os encarnados rumo ao Shakhtar. A curta passagem do brasileiro pelos encarnados ficou marcada pela relação atribulada com Jorge Jesus.

«Desde que cheguei ao Benfica, nunca duvidei da forma técnica do Jorge Jesus, ele é muito bom. Mas a forma como ele trata as pessoas é determinante para o rendimento. Algumas pessoas lidam mais facilmente. Alguns jogadores, com ele, acabam a jogar sob pressão. Aqui, o técnico do Shakhtar fala que precisas de ter prazer de jogar, lá tinhas uma pressão para não errar. Ele [Jorge Jesus] não dá total liberdade para conversar», afirmou Pedrinho em entrevista à Gazeta Esportiva.

«Às vezes, fazes uma jogada no treino e ele ofende-te, como se estivesse a julgar-te, e tu só queres ajudar. O jogador fica com medo de fazer. Pensas: 'se fizer isso, ele já vai reclamar'. Chega a um momento que não te sentes confortável em campo. Há jogadores que sentem e não conseguem render.»

Pedrinho mantém uma boa relação com Everton Cebolinha, outro jogador brasileiro que ainda não conseguiu ganhar espaço e tornar-se peça do onze inicial dos encarnados.

«Converso com o Everton diariamente, digo-lhe que vir para o Shakhtar ajudou bastante, para retomar a minha confiança. Que ele pense bem, não quero influenciar a decisão dele. Como fã do futebol dele, quero vê-lo a jogar e feliz. Que ele se possa sentar com a família e decidir», concluiu.

Na Luz, Pedrinho completou 31 jogos e apontou apenas um golo. Já esta temporada, no Shakhtar, soma 19 partidas e quatro golos.