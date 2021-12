Bernardo Silva foi eleito o melhor jogador de novembro do Manchester City pela terceira vez consecutiva e teve oportunidade de rever os melhores momentos nesse período. Apesar do destaque dado ao português, este acredita estar ao mesmo nível da temporada passada, embora atualmente marque mais golos.

«Não vejo televisão inglesa. É bom saber que estou a fazer bem o meu trabalho. Sinto que estou a jogar bem, mas também acho que estava na época passada, só que agora estou a marcar mais golos. Muita gente fala do meu nível nesta temporada, mas acho que na época passada foi igualmente bom. Muitas pessoas baseiam a sua opinião sobre jogadores em golos, assistências, estatísticas», disse aos órgãos oficiais dos citizens.

O camisola 20 do emblema de Manchester recordou ainda o golo caricato em Old Trafford, diante do Man. United.

«É uma boa bola do Cancelo e, num primeiro momento, eu nem vi que tinha sido golo, mas quando me apercebi que a bola entrou fiquei muito feliz. Tão bom, em Old Trafford, muito importante para os nossos adeptos. Fiquei muito feliz por marcar este golo estranho. Podem ver pela minha reação que só me apercebi que era golo dois segundos depois», assumiu, entre risos.

Bernardo Silva destacou que a equipa vive «um dos melhores momentos» desde que chegou ao Etihad e, em época natalícia, recordou os presentes favoritos na infância.

«Lembro-me que os meus avós deram-me uma piscina e eu adorei. Em termos de futebol, sempre quis receber bolas e camisolas. Por isso, diria uma camisola do Benfica, porque quando era mais novo era adepto do Benfica.»

Veja o vídeo: