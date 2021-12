Depois de Pep Guardiola, também Rúben Dias reconheceu o bom nível a que Bernardo Silva se tem apresentado na atual temporada.

«É preciso fazer-lhe esse reconhecimento porque ele é fantástico. Há muitos jogadores que estão ao mesmo nível dele, mas poucos são capazes de fazer os sacrifícios que ele faz. O Bernardo é assim. Pode ter o mesmo talento de outros jogadores, mas está disposto a fazer sacrifícios que outros não fazem», disse o defesa aos canais oficiais do Manchester City.

O central português falou dos atributos do compatriota e destacou as atitudes que vão muito além do talento.

«É algo bom para se refletir, especialmente para os mais jovens, porque esse tipo de jogador e de mentalidade é que o todos deveriam tomar como exemplo. Para uma equipa, é o melhor que podes ter», atirou.

Rúben Dias, Bernardo Silva, João Cancelo e Ederson vão regressar a Portugal para defrontar o Sporting, assim ditou o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realizado esta segunda-feira.