Dave Grohl não aguentou o momento e chorou no concerto de homenagem a Taylor Hawkins, antigo baterista dos Foo Fighters, que faleceu em março.

O vocalista da banda, antigo baixista dos Nirvana, cantava "Times Like These", no concerto de homenagem a Hawkins quando subitamente se deixou levar pela emoção. O silêncio de Grohl foi acompanhado por lágrimas, num momento certamente marcante para quem estava em Wembley.

O mesmo momento de Grohl.

Outro dos grandes momentos da homenagem a Hawkins foi quando Shane Hawkins, o filho do antigo baterista, se juntou em palco aos Foo Fighters para tocar "My Hero".