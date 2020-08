Rui Pinto, um dos fundadores do Football Leaks, vai começar a ser julgado na próxima sexta-feira, no Campos da Justiça, em Lisboa, com fortes medidas de segurança e também com um forte interesse mediático da imprensa internacional.

Um julgamento a abrir o novo ano da justiça, depois concluído o período de férias judiciais, e que promete marcar a agenda neste início de setembro.

Recordamos que o hacker português é acusado de noventa crimes e vai chamar 45 testemunhas em sua defesa, entre as quais Edward Snowden, Ana Gomes, Francisco Louçã, Bruno de Carvalho, Jorge Jesus ou Otávio Machado. Pinto