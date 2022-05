A poucos dias do final de maio, há já pouco a jogar-se nas competições profissionais nacionais, que ainda têm por decidir um lugar na Liga e dois (Moreirense ou Desp. Chaves e Sp. Covilhã ou Alverca) na II Liga, mas há ainda muto por jogar nos campeonatos nacionais da formação: juniores (juniores A), juvenis (juniores B) e iniciados (juniores C).

Neste sábado decide-se já o nome do primeiro vencedor do CAMPEONATO DE JUNIORES desde 2019, ano em que o FC Porto juntou o título nacional à conquista da UEFA Youth League.

É isso que o Benfica pretende replicar (e os dragões evitar), sendo que os encarnados entram para a derradeira jornada em igualdade pontual com o FC Porto, mas com vantagem no confronto direto sobre o rival, dependendo por isso de si próprios para conquistarem o título.

Classificação da fase de apuramento do campeão do campeonato de juniores à entrada para a última jornada:

1) Benfica, 30 pontos

2) FC Porto, 30

3) Sporting, 22

4) Sp. Braga, 21

5) Estoril, 19

6) V. Guimarães, 9

7) Alverca, 8

8) Rio Ave, 4

Jogos que faltam (todos a 28 de maio):

Sporting-Alverca, 11h00

Porto-Estoril, 17h00

Benfica-Sp. Braga, 17h00

V. Guimarães-Rio Ave, 17h00

JUVENIS: campeonato de segue até ao final de junho

Numa altura em que Portugal compete no Euro sub-17 em Israel, a decisão do título está «congelada». Os últimos jogos da fase de apuramento do campeão decorreram no princípio deste mês.

Esta fase vai a meio e o Sporting é líder isolado graças a cinco vitórias nos cinco jogos realizados e já com uma vantagem substancial face aos concorrentes. O campeonato será reatado a 5 de junho e prolonga-se até 26.

Classificação da fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de juvenis:

1) Sporting, 15 pontos

2) Sp. Braga, 9

3) Benfica, 9

4) Rio Ave, 4

5) FC Porto, 4

6) Belenenses, 2

INICIADOS: Sporting líder à entrada para a última jornada da primeira volta

Tal como na fase final do campeonato de juvenis, os leões também lideram nos iniciados. Volvidas 4 jornadas da fase de apuramento do campeão, os leões somam dez pontos, mas há apenas quatro pontos a separar o primeiro do quinto classificado.

O campeonato está em andamento e termina, tal como o de juvenis, a 26 de junho.

Classificação da fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de iniciados:

1) Sporting, 10 pontos

2) FC Porto, 7

3) Sp. Braga, 6

4) V. Guimarães, 6

5) Benfica, 6

6) Académica, 0