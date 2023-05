Os campeonatos nacionais de formação aproximam-se nos respetivos finais e o Benfica surge em plano de destaque: nesta altura, os encarnados lideram nos escalões sub-19, sub-17 e sub-15.

A fase de apuramento de campeão do nacional de juniores é aquela onde se regista o maior equilíbrio. Aliás, já nesta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol atualizou o resultado do polémico jogo entre Estoril e Famalicão, retirando três pontos à equipa nortenha na classificação.

Benfica e Famalicão contabilizaram assim os mesmos 19 pontos, partilhando a liderança, com vantagem da formação lisboeta na formação entre golos marcados e sofridos.

Nos sub-17 e nos sub-15, a equipa encarnada lidera com margens consideráveis: sete e oito pontos, respetivamente.

Aqui fica o ponto de situação nos três escalões:

JUNIORES A (SUB-19):

A quatro jornadas do final do campeonato, sete pontos separam sete das oito equipas que participam na fase de apuramento do campeão. O Alverca - um ponto - é o único verdadeiramente fora da corrida.

Com o triunfo do Sporting frente ao Benfica na quarta-feira (1-0), os leões reforçaram a candidatura ao título, ascendendo ao pódio e pressionando a dupla da frente: o Benfica, campeão em título, e o sensacional Famalicão, punido com derrota no reduto do Estoril por utilização irregular de um jogador.

Benfica, 19 pontos (10 jogos) Famalicão, 19 (10) Sporting, 18 (10) Sp. Braga, 16 (10) FC Porto, 15 (10) Estoril, 13 (10) Vizela, 12 (10) Alverca, 1 (10)

JUNIORES B (SUB-17):

O campeonato de sub-17 regressa apenas em junho, face à realização do Europeu da categoria nas próximas semanas. Por esta altura, o Benfica lidera a fase de apuramento de campeão com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto e nove sobre o Sporting, que tem um jogo a menos.

A equipa de Tiago Pina apresenta um registo extremamente positivo nesta fase, com 13 vitórias nos 15 jogos realizados: as exceções foram a derrota com o FC Porto em Pedroso (4-2) e o empate com o Sporting em Alcochete (3-3).

No regresso da competição, a 11 de junho, Benfica e FC Porto defrontam-se no Seixal. Faltam três rondas para o final da prova, embora muitas equipas - à exceção dos dois primeiros classificados - ainda tenham quatro jogos por disputar. O Sporting é o campeão em título.

Benfica, 40 pontos (15 jogos) FC Porto, 33 (15) Sporting, 31 (14) Sp. Braga, 30 (14) V. Guimarães, 26 (14) Feirense, 15 (14) Estoril, 10 (14) Sp. Espinho, 9 (14) Torreense, 7 (14) Académica, 6 (14)

JUNIORES C (SUB-15):

A fase de apuramento do campeão no nacional de iniciados prolonga-se até final de junho. Nesta altura, restam ainda oito jornadas por disputar até ao final da competição.

O Benfica lidera com oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, que tem menos um jogo realizado. A equipa de Pedro Faria venceu nove dos dez jogos realizados, empatando no clássico com os dragões em Pedroso (2-2).

O Sporting, campeão em título, segue na quarta posição, em igualdade pontual com o Boavista, que venceu os leões no Parque Desportivo de Ramalde (2-1).