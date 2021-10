O Sporting aparece em posição de destaque no pódio do ranking de clubes que mais jogadores formaram entre os que atualmente jogam nas 31 principais ligas europeias, segundo um estudo divulgado esta segunda-feira pelo CIES - Observatório do Futebol.

O Ajax lidera esta lista com um total de 81 jogadores ativos nas 31 ligas abrangidas pelo estudo, destacando-se à frente dos ucranianos do Shakthar Donetesk que formaram 75 jogadores. O Sporting aparece depois no terceiro lugar que divide com o Dínamo Kiev e Dínamo Zagreb, todos com 70 jogadores.

No que diz respeito aos clubes portugueses, o Benfica surge no oitavo lugar, logo atrás do Real Madrid, com 60 jogadores, enquanto o FC Porto é o 16.º nesta lista, com 45 jogadores, apenas menos dois do que Paris Saint-Germain.

Além da quantidade, o estudo também procurou estabelecer um critério de qualidade, o «training índex», com um coeficiente que tem em conta os resultados domésticos e nas competições europeias dos clubes onde os jogadores evoluem e também a idade dos jogadores (quanto mais jovens, maior o peso no ranking) e, neste caso, o Sporting aparece no segundo lugar, mais uma vez atrás dos holandeses do Ajax, com o Benfica logo abaixo, no quinto lugar.

Contando apenas com as big-5 (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), o Real Madrid aparece destacado, à frente do Barcelona e do PSG. Em sentido contrário, contando as restantes ligas, sem os big-5, os líderes são Ajax, Sporting e Anderlecht.

O estudo tem em conta a definição da UEFA para os clubes formadores: são aqueles em que os jogadores jogaram num período de, pelo menos, três anos, durante os 15 e os 21 anos.