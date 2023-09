Carlos Sainz partiu em primeiro, liderou toda a corrida e acabou por festejar a vitória no Grande Prémio de Singapura, na 15.ª etapa do Mundial de Fórmula 1, mas a verdade é que o piloto espanhol da Ferrari tem de agradecer a Lando Norris que «segurou» os dois pilotos da Mercedes numa ponta final da corrida imprópria para cardíacos. Lewis Hamilton ainda conseguiu a volta mais rápida, enquanto George Russel acabou por deitar tudo a perder, quando arriscou tudo na última volta e acabou fora da pista.

Com Max Verstappen longe dos lugares da frente, esta foi seguramente uma das corridas mais emotivas do atual campeonato, mesmo com Carlos Sainz a liderar da primeira à última volta.

Os dois Ferrari arrancaram, aliás, muito bem, com Charles Leclerc a ultrapassar George Russel logo no arranque, permitindo à Ferrari gerir melhor a frente da corrida. Logo ao fim das primeiras voltas a equipa italiana pediu ao piloto francês para levantar o pé, de forma a segurar a concorrência e a deixar que Sainz ganhasse algum conforto na frente.

Mais atrás, Max Verstappen, o vencedor dos últimos dez Grandes Prémios, subiu num ápice do 11.º lugar para o oitavo posto, mas depois ficou retido atrás do aniversariante Esteban Ocon que, em dia de aniversário, fez uma grande corrida até ao momento em que teve de abandonar devido a problemas mecânicos.

A corrida sofreu um primeiro volte-face à passagem da 20.ª volta, quando o norte-americano Sargeant, da Williams, despistou-se e acabou por sujar a pista, obrigando à entrada do safety car. Os dois Ferrari aproveitaram para irem logo às boxes, Carlos Sainz manteve a liderança, mas Leclerc caiu para o sexto lugar, com Verstappen, que seguiu com os pneus duros com que começou a corrida a surgir provisoriamente no segundo lugar.

Ultrapassada a primeira «dança» das boxes, Carlos Sainz seguiu na liderança, agora perseguido por Lando Norris, mas com os dois Mercedes, com pneus novos, a escalarem posições e a definirem sucessivas melhores voltas, primeiro George Russell, depois Lewis Hamilton. Sainz foi gerindo os pneus, com Lando Norris sempre muito próximo, mas sem incomodar o piloto espanhol da Ferrari.

A corrida animou nas últimas dez voltas, com os dois Mercedes, endiabrados, a ganharem terreno, colados a Lando Norris. George Russell arriscou tudo na última volta para ultrapassar o britânico da McLaren, mas acabou por deitar tudo a perder, com a saída de uma curva contra uma das escapatórias.

Carlos Sainz festejou, assim, a segunda vitória num Grande Prémio, destacando-se à frente de Lando Norris e de Lewis Hamilton, enquanto Max Verstappen ainda conseguiu chegar ao quinto lugar nesta primeira corrida no continente asiático.

Segue-se Suzuka, na próxima semana, no Japão.

