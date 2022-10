Max Verstappen venceu o Grande Prémio do México, 20.º do Mundial de Fórmula 1, e tornou-se no primeiro piloto a ganhar 14 corridas numa temporada, superando os registos de Michael Schumacher (2004) e de Sebastian Vettel (2013), tendo também estabelecido um novo recordes de pontos numa época: tem 416, mais três do que Lewis Hamilton em 2019 e ainda há duas corridas por disputar.

O bicampeão do Mundo arrancou da pole position e só não liderou a corrida durante algumas voltas, quando parou nas boxes e caiu momentaneamente para trás dos Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell.

Na primeira fase da corrida, com os primeiros compostos de pneus, Hamilton conseguiu manter-se relativamente perto de Verstappen - no entanto, sem ameaçar a posição do neerlandês - mas após as paragens nas boxes o homem da Red Bull mostrou-se implacável e cavou uma vantagem considerável, com os seus pneus médios a mostrarem mais eficazes do que os duros montados no Mercedes do britânico, que repetiu o segundo lugar de há uma semana nos Estados Unidos.

Sergio Pérez, que corria em casa, completou o pódio de um Grande Prémio do México, teve um ponto e subiu ao segundo lugar do Mundial por troca com Charles Leclerc, da Ferrari. A escuderia italiana teve uma corrida para esquecer, com um andamento muito aquém das equipas rivais: Carlos Sainz foi quinto, atrás de Russell, e Leclerc sexto.