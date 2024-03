Surpresa! Desta vez, não foi Max Verstappen a cortar a meta em primeiro. Carlos Sainz venceu esta madrugada o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, terceira prova da temporada, e a Ferrari fez a dobradinha, algo que não acontecia desde o arranque da temporada de 2022.

Sainz gastou 1:20.26,843 horas para cumprir as 58 voltas, batendo o companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por 2,366 segundos, e o britânico Lando Norris (McLaren), por 5,904.

O tricampeão Max Verstappen (Red Bull) desistiu à segunda volta devido a um problema no disco de travão traseiro direito do carro.

O piloto neerlandês até partiu bem e segurou a liderança mas, na segunda volta, começou a queixar-se de problemas de equilíbrio no monolugar, que permitiram a Carlos Sainz assumir o comando.

As dificuldades de Verstappen ficaram evidentes à quarta volta, com fumo a sair da traseira do seu monolugar. Quando já se encaminhava para as boxes, o disco de travão acabou mesmo por explodir.

Foi o fim de uma série de nove vitórias consecutivas do piloto da Red Bull, que não desistia há dois anos (há 43 corridas), desde o GP da Austrália de 2022.

Carlos Sainz controlou a corrida, não mais cedendo o comando, mesmo com os problemas físicos sentidos devido à operação à apêndice a que teve de se submeter há duas semanas.

Pelo caminho ficaram, ainda, os dois Mercedes. Primeiro o de Lewis Hamilton, que partiu o motor à 17.ª volta, e, já na última volta, o de George Russell, que se despistou, embateu no muro e obrigou a que a corrida acabasse sob safety car virtual.

Esta foi a terceira vitória de Carlos Sainz na Fórmula 1, que já não vencia desde o GP de Singapura do ano passado (já tinha ganho no GP da Grã-Bretanha em 2022).

Com estes resultados, Verstappen mantém o comando do campeonato, com 51 pontos, agora com apenas mais quatro do que Charles Leclerc, que conseguiu o ponto extra pela volta mais rápida. É precisamente esse ponto adicional que lhe vale o segundo lugar, com mais um ponto do que o mexicano Sérgio Pérez, que hoje foi apenas quinto classificado. Sainz, com 40 pontos, é o quarto.

No Mundial de Construtores, a Red Bull lidera, com 97 pontos, mais quatro do que a Ferrari, que é segunda.

A próxima ronda é o GP do Japão, de 5 a 7 de abril.