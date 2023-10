Charles Leclerc vai largar da posição de ‘pole’ para o Grande Prémio dos Estados Unidos, a 18ª prova do Mundial deste ano. É a terceira ‘pole’ para o piloto monegasco da Ferrari este ano.

Nas duas situações anteriores, no Azerbaijão e na Bélgica, acabou por ser um Red Bull a vencer a prova – primeiro Sergio Perez, depois Max Verstappen. A Ferrari espera que à terceira seja de vez, para obter uma segunda vitória este ano, depois do triunfo de Carlos Sainz em Singapura.

O monegasco disse que «teve ótimas sensações no carro, que estava bom desde o início da qualificação» e espera ter uma boa partida «para evitar o caos que por vezes sucede na curva 1 do circuito». «Mas é sempre melhor partir na frente do que mais atrás», esclareceu.

De resto, Leclerc ainda beneficiou de um erro de Verstappen que, mesmo no final da qualificação, ultrapassou os limites da pista do Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

O campeão do mundo conseguiria mais uma ‘pole’, mas o tempo dessa volta foi anulado e, assim, tem de se contentar com a sexta posição da grelha de partida. No entanto, pelo que mostrou no fim de semana, o neerlandês da Red Bull ainda pode muito bem lutar pela vitória, este domingo.

O COTA recebe pela primeira vez um fim de semana com corrida de Sprint, o que puxou a qualificação para sexta-feira. Max Verstappen tinha liderado o único treino.

O britânico Lando Norris, da McLaren, vai dividir a primeira fila da grelha com Leclerc, largando na segunda posição.

Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o terceiro e vai ter ao lado o outro Ferrai, do espanhol Carlos Sainz.

George Russell, em Mercedes, e Max Verstappen formam a fila três, seguidos pela dupla francesa da Alpine na quarta fila, com Pierre Gasly a ser mais rápido que Esteban Ocon.

O mexicano Sergio Perez, da Red Bull, e Oscar Piastri, da McLaren, completam os 10 primeiros doa grelha de partida.