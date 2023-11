O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Las Vegas em Fórmula 1 e ampliou o recorde de vitórias numa mesma temporada para 18.

Verstappen, que largou da segunda posição da grelha, deixou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na segunda posição, a 2,070 segundos, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) em terceiro, a 2,241.

O já campeão do mundo ultrapassou Leclerc na primeira curva, recebeu depois uma penalização de cinco segundos pela manobra em questão, mas acabaria mesmo por vencer a corrida noturna.

Leclerc acabou na segunda posição, depois de uma ultrapassagem espetacular a Sergio Pérez na última volta. O mexicano, porém, acabou este fim de semana a garantir o segundo lugar no Mundial de pilotos.

Numa corrida acidentada, com alguns incidentes e momentos de Safety Car, Lando Norris (McLaren) registou o primeiro abandono depois de, na quarta de 50 voltas, ter ido contra as barreiras. O britânico foi transportado ao centro médico e, depois, ao Centro Médico Universitário, tendo a McLaren confirmado a «alta» depois das «verificações de precaução» feitas ao piloto. Também Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Nico Hulkenberg (Haas) não concluíram.

RACE CLASSIFICATION 📊

Another victory on the board for the unstoppable Max Verstappen! 💪#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/UpuYPp3vM2 — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Com estes resultados, Verstappen chegou aos 549 pontos e igualou o alemão Sebastian Vettel na terceira posição dos mais vitoriosos de sempre, com 53 triunfos. Pérez, agora com o segundo lugar assegurado, tem 273 pontos. Seguem-se Lewis Hamilton (Mercedes) com 232 e, numa disputa mais equilibrada pelo quarto lugar, Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin), ambos com 200, Norris com 195 e Leclerc com uma forte aproximação, tendo 188 na 7.ª posição.

No próximo fim de semana, a temporada 2023 encerra com o GP de Abu Dhabi (24-26 novembro).