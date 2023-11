O piloto monegasco Charles Leclerc garantiu, este sábado, a “pole position” para o GP de Las Vegas em Fórmula 1.

O monegasco foi constantemente o mais rápido nas três fases de qualificação e, na decisiva, a Q3, garantiu o primeiro lugar para a corrida de domingo, com o tempo de 1:32.726 minutos.

A Ferrari superiorizou-se na qualificação, com o espanhol Carlos Sainz a registar o segundo melhor tempo (1:32.770m). Porém, o espanhol, protagonista azarado no momento que viria a cancelar a primeira sessão de treinos livres, na sexta-feira, vai assim partir do 12.º lugar para a corrida, dada a penalização de dez lugares.

O já campeão do mundo Max Verstappen (Red Bull) foi 3.º na qualificação e, por isso, vai arrancar da primeira linha da grelha na corrida, ao lado de Leclerc.

Depois deste trio, George Russell (Mercedes) foi 4.º e destaque para quem se seguiu e alcançou a Q3, com Pierre Gasly (Alpine) em 5.º, Alexander Albon (Williams) em 6.º, Logan Sargeant (Williams) em 7.º, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) em 8.º, Kevin Magnussen (Haas) em 9.º e Fernando Alonso (Aston Martin) em 10.º. Todos estes, além de Lewis Hamilton (Mercedes, 11.º) e Sergio Pérez (Red Bull, 12.º) vão subir um lugar na partida para a corrida, dada a penalização a Sainz.

Nico Hulkenberg (Haas) foi 13.º na qualificação, seguido de Lance Stroll (Aston Martin, 14.º), Daniel Ricciardo (AlphaTauri, 15.º), Lando Norris (McLaren, 16.º), Esteban Ocon (Alpine, 17.º), Guanyu Zhou (Alfa Romeo, 18.º), Oscar Piastri (McLaren, 19.º) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 20.º). No entanto, Lance Stroll vai partir de 19.º, devido a uma penalização de cinco lugares, fazendo com que quem tenha ficado atrás de si até essa posição suba um posto na grelha de partida.

A corrida está agendada para as 06h00 de domingo.