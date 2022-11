George Russell venceu o Grande Prémio do Brasil em Fórmula 1 numa dobradinha da Mercedes.

Depois de vencer a sprint race, na véspera, o piloto britânico foi o mais rápido este domingo a percorrer as 71 voltas do circuito de Interlagos seguido do seu compatriota e companheiro de equipa Lewis Hamilton.

Atrás da dupla da Mercedes, chegou a dupla da Ferrari, com Sainz a fechar o pódio seguido de Leclcerc (4.º). Fernando Alonso (Alpine) intrometeu-se em 5.º lugar, à frente dos Red Bull do campeão do mundo Max Verstappen (6.º) e de Pérez (7.º).

A corrida ficou marcada no final pelo facto de Max Verstappen se ter recusado a cumprir as ordens da equipa e deixar passar o colega de equipa para que este ficasse em sexto lugar.

Verstappen tem o título garantido, mas a luta pelo segundo lugar continua em aberto, com Pérez a somar 284 pontos, mais seis do que Leclerc.