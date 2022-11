O piloto dinamarquês Kevn Magnussen conseguiu uma pole position histórica para a Haas este sábado, aproveitando bem o intervalo da chuva para fixar o tempo mais rápido na terceira sessão de qualificação, tirando máximo proveito de um erro de George Russell para conseguir um inesperado primeiro lugar.

O piloto dinamarquês foi sempre o primeiro a sair para pista em Interlagos em todas as fases de qualificação e fixou o melhor tempo cedo, fazendo uma volta em 1:11.674. Na ponta final, altura em que os tempos costumam ser superados, George Russel despistou-se e, face à bandeira vermelha, obrigou a uma paragem na qualificação.

Nos últimos sete minutos, a chuva voltou com intensidade e já ninguém conseguiu baixar o tempo fixado por Magnussen que, este domingo, vai partir de um inédito primeiro lugar. Uma experiência nova para o piloto, mas também para a equipa, uma vez que será também a primeira pole position da marca norte-americana.

O piloto dinamarquês vai, assim, partir à frente do já campeão do Mundo Max Verstappen (Red Bul) e de George Russel (Mercedes). O companheiro de equipa de Magnussen na Haas, Mick Schumacher, vai partir da última posição.

QUALIFYING CLASSIFICATON



The first pole of K-Mag's career 💪#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/xoo1lg2114