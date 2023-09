Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e ofereceu o sexto título mundial de Construtores à Red Bull (2010 a 2013, 2022 e 2023).



O neerlandês concluiu a prova com 19,387 segundos de vantagem sobre Lando Norris (McLaren), que foi segundo classificado e com 39,494 sobre o outro McLaren conduzido por Oscar Piastri (fez pódio pela primeira vez).



Verstappen alargou, também, a vantagem no Mundial de Pilotos e tem mais 177 pontos do que o colega de equipa, Sergio Pérez.