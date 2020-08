Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou a sexta vitória da temporada de Fórmula 1, ao ocupar o lugar mais alto do pódio no Grande Prémio da Bélgica, disputado neste domingo em Spa-Francorchamps.

No final da corrida, o piloto inglês fez o gesto de homenagem a Chadwick Boseman, o Pantera Negra, que morreu na sexta-feira.

Hamilton partiu da pole position e liderou todas as voltas da prova, deixando o finlandês Valteri Bottas, seu companheiro de equipa, na segunda posição, a 8,448 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) no terceiro posto, a 15,455.

O piloto da Mercedes soma 157 pontos, mais 47 do que Verstappen e 50 do que Bottas, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Esta foi a 89.ª vitória de Hamilton na carreira, ficando a apenas duas do recorde de Michael Schumacher.

A surpresa da tarde foi a classificação da Ferrari. Sebastian Vettel foi apenas 13.º, com Charles Leclerc a ocupar a posição seguinte. Uma prestação muito áquem do esperado na vespera do Grande Prémio de Monza, casa da scuderia italiana.

Carlos Sainz, da McLaren, não participou na prova devido a um problema no escape do carro detetado a caminho da grelha de partida.

A prova ficou ainda marcada pela impressionante acidente entre Giovinazzi e Russell, em que ambos os pilotos saíram ilesos, apesar do aparato.