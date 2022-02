Quase dois meses depois, Lewis Hamilton está de volta.

A 11 de dezembro de 2021, na véspera da corrida que viria a decidir o campeonato de Fórmula 1 a favor de Max Verstappen, Hamilton tinha feito a última publicação nas redes sociais.

Desde então, o piloto da Mercedes remeteu-se a um absoluto silêncio, sem dar qualquer sinal de vida. O silêncio foi de tal maneira ensurdecedor que a imprensa inglesa levantou a hipótese do heptacampeão mundial terminar já a carreira.

Este sábado, no entanto, Hamilton anunciou o regresso. «Estive fora, mas estou de volta», escreveu nas redes sociais, numa publicação que conta também com uma fotografia.

Refira-se que os testes para a nova época de Fórmula 1 começam no próximo dia 23 de fevereiro. Esta época, Hamilton terá como companheiro de equipa na Mercedes o também britânico George Russell.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq