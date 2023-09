O GP do Japão ainda não começou e Lewis Hamilton já está muito à frente.

O piloto britânico acelerou tanto que já é capaz de ter chegado a 2080.

Pelo menos a avaliar pelo capacete que vai usar no GP do Japão. Hamilton vai correr com um capacete feito de propósito pelo designer Hajime Soarayama e sobre o qual é difícil tecer comentários.

O melhor é mesmo percorrer a galeria associada a este artigo para perceber o quão futurista é o objeto.