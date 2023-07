O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1, numa tarde acidentada que teve penalizações de cinco segundos a Lewis Hamilton e Logan Sargeant e ainda os abandonos de Fernando Alonso (Aston Martin) e Sérgio Pérez (Red Bull) já depois de a chuva ter sido protagonista, provocando um atraso de mais de uma hora em relação à hora original da prova.

Numa corrida sprint que teve apenas 11 voltas em disputa (eram 15 originalmente), Piastri ainda liderou durante cinco voltas, depois de Verstappen ter ido à box trocar os pneus para intermédios – assim o fizeram todos os 20 pilotos, depois de começarem com pneus de chuva – mas o campeão do mundo ultrapassou o rookie à sexta volta depois de Eau Rouge, na reta Kemmel, arrancando para um triunfo tranquilo, que vale mais oito pontos na classificação de pilotos e uma maior liderança, dado que Pérez (2.º na classificação do Mundial) e Alonso (3.º) não pontuaram.

A corrida sprint estava agendada para as 15h30, mas Spa foi Spa e a chuva na sprint shootout da manhã ditou um atraso de 35 minutos, aos quais acresceram mais 30 devido à chuva torrencial que chegou à zona do circuito, a escassos instantes do arranque previsto para as 16h05. Às 16h35, e depois de terem sido colocados pneus de chuva nos carros, deram-se, não uma, mas cinco voltas de formação, reduzindo as voltas da corrida sprint de 15 para 11.

Depois de quase 15 minutos em pista, o Safety Car saiu e Verstappen lançou a corrida, mantendo-se na pista para uma volta de pneus de chuva, assim como Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou, Logan Sargeant e Esteban Ocon. Com a pista a ficar progressivamente seca já por essa altura, os outros dez pilotos, um de cada equipa, foram logo à box colocar intermédios: Oscar Piastri, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alexander Albon, Valtteri Bottas e Nico Hulkenberg.

Ao fim da primeira das 11 voltas de corrida sprint, houve inversão de papéis, com os restantes pilotos a pararem, à exceção de Esteban Ocon (Alpine), que só o faria um pouco mais tarde. As opções acabaram por beneficiar quem parou primeiro, dado que Piastri (McLaren) assumiu a liderança depois de Verstappen ter ido à box colocar intermédios.