O Circuito de Spa-Francorchamps recebe, este fim de semana, o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1, a 12.ª prova da temporada de 2023.

Na sexta-feira, houve sessão de treinos livres pela manhã e qualificação logo pela tarde, dado que esta é uma jornada de corrida sprint.

Na qualificação, o neerlandês da Red Bull e atual campeão do mundo, Max Verstappen, foi o mais rápido, mas a “pole position” é do monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Verstappen foi penalizado em cinco lugares devido a troca de elementos na caixa de velocidades e vai arrancar na sexta posição. Quem também foi penalizado foi Kevin Magnussen, 13.º na qualificação, mas agora 16.º na grelha de partida para a corrida.

Já este sábado, na sprint shootout que define a ordem para a corrida sprint, Max Verstappen garantiu a primeira posição, com apenas 11 milésimas de vantagem para Oscar Piastri (McLaren), numa manhã marcada por um atraso de mais de meia hora no arranque devido às condições climatéricas. A sessão ficou ainda marcada ainda pela bandeira vermelha devido ao despiste de Lance Stroll, no final da segunda fase do shootout.

Devido aos atrasos na sprint shootout, a corrida sprint, inicialmente marcada para as 15h30, foi atrasada para as 16h05.

