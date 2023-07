O troféu do piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull), vencedor do Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1, este domingo, ficou despedaçado, resultado da tentativa de Lando Norris (McLaren) em abrir a garrafa de champanhe ao bater com força no degrau do pódio.

Na cerimónia final da corrida no circuito Hungaroring, Norris, segundo classificado na corrida, bateu com a garrafa com tal força que o impacto acabou por fazer o troféu de Verstappen cair do degrau e partir.

Imediatamente após o momento, Norris e Verstappen aperceberam-se da situação e soltaram uma gargalhada. O neerlandês acabou depois a recolher as peças do troféu.