Mais uma corrida, mais um passeio: Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria, naquela que foi a sétima vitória consecutiva do piloto da Red Bull na temporada.

A fechar o pódio, e a mais de 30 segundos do bicampeão mundial, ficaram Lando Norris (McLaren) e Sergio Pérez (Red Bull).

Desta vez, diga-se, a tarefa até foi mais difícil do que tem sido, pelo menos até à primeira curva. Isto porque desta vez foi Lewis Hamilton a sair da pole position, com Max logo atrás.

Só que a partida do britânico da Mercedes foi muito má e Verstappen assumiu logo a liderança da corrida no final da reta da meta, à frente dos McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris, que também passaram Hamilton.

A partir daí foi um passeio para Verstappen, e ameaçava ser também um passeio para a McLaren conseguir colocar os dois pilotos no pódio, tal era o ritmo dos papaia no início da corrida.

Mas com o desenrolar da corrida isso não se verificou, principalmente com Piastri, até porque Sergio Pérez, com a ajuda de uma má paragem da Ferrari com Charles Leclerc, conseguiu passar os dois pilotos da Scuderia italiana e perder menos tempo no encalço do grupo da frente.

À boleia de Pérez veio também o Mercedes de George Russell, que depois de uma péssima qualificação no sábado, foi galgando lugares durante as 70 voltas ao circuito de Hungaroring: no final, o piloto de 25 anos beneficiou da penalização de cinco segundos de Leclerc – por exceder o limite de velocidade na via dos boxes – para ficar à frente do monegasco.

A fechar o top10 ficaram Carlos Sainz (Ferrari) e os Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll.

Na classificação geral, Verstappen continua a lider confortavelmente, com 281 pontos, mais 110 do que o colega Sergio Pérez. Alonso é terceiro, com 139 pontos.

Um dia para a história

Um Grande Prémio que marcou também um registo histórico na Fórmula 1, já que a Red Bull bateu o recorde de maior número de corridas ganhas de forma consecutiva, no caso 12. O anterior recorde pertencia à McLaren, fixado em 1988.

A equipa austríaca venceu todas as provas de 2023 e havia vencido também a última de 2022, em Abu Dhabi, com o carro de Max Verstappen.

