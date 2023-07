O Grande Prémio da Hungria vai manter-se no calendário mundial de Fórmula 1 pelo menos até 2032. O anúncio da renovação do contrato foi feito este sábado, dia da qualificação para a 11.ª corrida de 2023, agendada para domingo (14h00).

De acordo com o promotor do campeonato, este novo contrato implica «a realização de importantes trabalhos de desenvolvimento e renovação nos próximos anos» no circuito de Hungaroring, palco do Grande Prémio da Hungria.

A integrar o calendário desde 1986, o GP da Hungria já tinha acordo para se manter no campeonato até 2027, no circuito de Hungaroring, renovando assim o vínculo por mais cinco anos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que garantiu a “pole” este sábado ao bater o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por três milésimas, detém o recorde de vitórias neste traçado, com oito triunfos, o último conquistado em 2021.