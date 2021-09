Diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff admitiu que «o 'halo' salvou a vida de Lewis Hamilton, no acidente com Max Verstappen, no Grande Prémio de Monza.

O carro do holandês da Red Bull ficou por cima do piloto britânico e não fosse a proteção do cockpit os danos seriam tremendos.

«Teria sido um acidente horrível, nem quero pensar o que sucederia se não tivéssemos o 'halo'», disse Wolff, enquanto aguardava a decisão dos comissários sobre quem foi responsável pela colisão.