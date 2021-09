Max Verstappen foi castigado com três posições na grelha de partida do GP de Sochi, Rússia, e dois pontos na licença, na sequência do acidente com Lewis Hamilton, em Monza, neste domingo.

O piloto holandês da Red Bull foi considerado como principal responsável pelo choque que terminou com a corrida dos dois pilotos.

De acordo com os stewards, Verstappen tentou tarde demais passar Hamilton, «o que o fez perder o direito ao espaço» de correr pela posição.

Na declaração dos responsáveis após a audição dos dois pilotos, Verstappen «tem predominante a culpa» pelo acidente.

«O carro 44 [Hamilton] estava a sair das boxes. O carro 33 [Verstappen] estava na reta principal. Na placa de 50m antes da curva 1, o carro 44 estava significativamente à frente do carro 33. O carro 33 travou tarde e começou a mover-se ao lado do carro 44, embora, em nenhum ponto da sequência, o carro 33 avance mais do que para lá da roda dianteira do Carro 44.»

«Durante a audição, o piloto do Carro 33 afirmou que a causa do incidente foi o piloto do Carro 44 abrir a direção após a Curva 1, 'espremendo-o' até ao apex da curva 2. O piloto do Carro 44 afirmou que o piloto do carro 33 tentou passar muito tarde e deveria ter desistido da curva, travando mais cedo ou virando à esquerda para lá da lomba [kerb]»

«Os comissários observaram nas filmagens CCTV» que embora a posição de Hamilton «tenha feito o carro 33 entrar na lomba», também observaram que o Carro 33 não estava ao lado do Carro 44 significativamente até a entrada da Curva 1.»

«Na opinião dos Comissários, esta manobra foi tentada tarde demais para que o piloto do Carro 33 [Verstappen] tivesse 'direito a espaço de corrida». Apesar de o carro 44 «se pudesse ter desviado mais da lomba para evitar o incidente, os comissários determinaram que a sua posição era razoável e, portanto, concluíram que o piloto do carro 33 era o principal culpado pelo incidente».