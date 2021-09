A Fórmula 1 prossegue neste domingo com o Grande Prémio de Itália, em Monza. No circuito mais rápido do calendário, Lewis Hamilton e Max Verstappen protagonizam mais um duelo importante para a luta pelo Mundial de Pilotos.

Neste sábado, a Sprint Race serviu para somar os primeiros pontos e definir a ordem de partida para 14.ª corrida da época.

Valtteri Bottas venceu, mas vai partir do fim da grelha devido a uma troca de motor, o que significa que é Max Verstappen quem sai da pole. Hamilton sairá da quarta posição.

Acompanhe todas as incidências do GP de Itália na TIMELINE DO MAISFUTEBOL a partir das 14h00.