Lewis Hamilton fez o pior resultado da temporada no Grande Prémio da Emilia Romagna ao terminar na 13.ª posição. No final da corrida, o hetpcampeão mundial recebeu um pedido de desculpas por parte de Toto Wolff, chefe da equipa da Mercedes.



«Lewis, peço desculpa por teres de guiar este carro inguiável. Foi uma corrida horrível. Vamos conseguir sair disto», disse o austríaco ao britânico via rádio.



Às desculpas de Wolff, Hamilton, que chegou a ser dobrado por Verstappen, respondeu: «Eu sei. Vamos continuar a trabalhar para darmos a volta.»



Ora ouça: