Ayrton Senna foi homenageado esta quarta-feira no circuito de Imola com um minuto de silêncio às 14h17 locais (13h17 em Lisboa), a hora em que perdeu a vida faz hoje 30 anos.

O brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991), com 41 vitórias, 65 pole positions e 80 pódios, morreu a 1 de maio de 1994, aos 34 anos, depois de embater contra o muro na curva Tamburello durante o Grande Prémio de São Marino.

Na homenagem a Senna, que ainda é considerado por muitos o melhor piloto de Fórmula 1 de sempre, estiveram diversas personalidades da modalidade rainha do automobilismo e representantes do governo brasileiro, italiano e austríaco.

No mesmo fim de semana da morte de Ayrton Senna, também o piloto austríaco Roland Ratzenberger morreu, no dia anterior, durante as qualificações, depois de embater igualmente num muro, no trecho da pista designado por curva Villeneuve.

Na cerimónia desta quarta-feira, além de Senna, foi também lembrado o austríaco, com a colocação de flores nos lugares dos acidentes mortais com os dois pilotos, já depois de ter sido cumprido um minuto de silêncio.

Pela primeira vez em 30 anos, o Williams F16 de Senna voltou à pista do autódromo Enzo e Dino Ferrari, no lugar que ocupava no dia em que deu a última volta, com um modelo que é a única cópia original do monolugar destruído no acidente.

«O Ayrton Senna, naquela tarde há 30 anos, estava convencido que ia ganhar. Tinha a bandeira austríaca dentro do carro, queria dedicar a vitória a Roland Ratzenberger, companheiro falecido no dia anterior. É uma demonstração em como o desporto pode e deve unir», disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, António Tajani.

No acidente, a uma velocidade estimada em 220 quilómetros por hora, Senna sofreu ferimentos graves na cabeça, sendo ainda transportado de helicóptero para um hospital em Bolonha, onde foi confirmada a sua morte, provavelmente pouco depois do impacto e causada pelo facto de o seu capacete ter sido perfurado por danos na suspensão dianteira do carro.

A roda dianteira direita do carro, que se desprendeu, também atingiu a cabeça do astro brasileiro.

Os restos mortais do brasileiro estão no cemitério do Morumbi, em São Paulo.