Max Verstappen fez o que tem sido a normalidade esta temporada e venceu o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, a oitava corrida do ano do Mundial.

Mas esta não foi uma vitória qualquer.

Desde logo, foi a 100.ª vitória da Red Bull enquanto equipa.

Mas individualmente, também foi um dia especial para Verstappen: o piloto neerlandês chegou aos 41 triunfos da carreira na principal categoria do automobilismo e igualou um tal de... Ayrton Senna.

À frente da dupla estão apenas quatro pilotos: Lewis Hamilton, com 103, Michael Schumacher, com 91, Sebastian Vettel, com 53, e Alain Prost, com 51.

«Vencer o 100.º GP para a equipa é incrível. Mesmo eu, não esperava estes números [41.ª vitória]. Cometemos alguns erros aqui e ali, mas ganhámos, que é o mais importante», disse Max, após a corrida.

Verstappen, refira-se, lidera confortavelmente o campeonato de pilotos de 2023. O jovem de 25 anos alcançou a quarta vitória consecutiva da época, e a sexta em oito corridas – só não ganhou na Arábia Saudita e Azerbaijão.