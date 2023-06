Max Verstappen somou a quinta vitória da temporada, em Barcelona, vencendo o Grande Prémio de Espanha numa das corridas mais tranquilas da época, completando um Grand Slam, juntando à vitória, a conquista da pole position, a liderança em todas as voltas e, mesmo a acabar, reclamou ainda mais um ponto pela volta mais rápida.

Veja o FILME DA CORRIDA

A Mercedes, com Lewis Hamilton em particular destaque, ocupou os restantes lugares do pódio, enquanto a Ferrari voltou a desiludir, mais uma vez, longe dos primeiro lugares.

A corrida de Verstappen não tem muita história. O piloto neerlandês saiu na frente, conquistou uma vantagem confortável, a rondar os quinze segundos, e depois andou sempre na frente e, nem com as paragens nas boxes, perdeu a liderança.

Já na ponta final, o piloto da Red Bull, na tentativa de alcançar o tempo mais rápido da pista, recebeu três advertências, por ultrapassar os limites da pista, mas acabou mesmo por conseguir a volta mais rápida, com o tempo de 16.3 segundos, e não chegou a ser penalizado.

Uma corrida perfeita para Max, outra para Lewis Hamilton, que cortou a metra 24 segundos depois. O piloto britânico arrancou muito bem, subiu ao terceiro lugar e, depois das primeiras paragens, solidificou o segundo posto, com uma vantagem tranquilo sobre o companheiro de equipa, George Russel.

Menos regular foi Sergio Pérez que, durante a corrida, subiu por duas vezes ao segundo lugar, mas voltou sempre a cair. O piloto mexicano ainda recuperou na pronta final, mas já não conseguiu entrar no pódio.

A Ferrari voltou a desiludir e ainda não foi desta que chegou ao 800.º pódio da sua história, longe disso. Carlos Sainz, que chegou a estar no terceiro lugar terminou em quinto, enquanto Leclerc não foi além do 11.º lugar.

Com estes resultados, Verstappen reforçou a liderança do campeonato, agora com 170 pontos, à frente de Sergio Perez (117), Fernando Alonso (99), Lewis Hamilton (87) e George Russel (65).