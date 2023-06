O Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 arranca às 14h00 horas deste domingo e poderá acompanhar a corrida no circuito de Barcelona, minuto a minuto, no Maisfutebol.

AO VIVO: saiba aqui tudo sobre o Grande Prémio de Espanha

Max Verstappen (Red Bull) conquistou a quarta pole position para a sétima prova da temporada.

O bicampeão do mundo, que somou a sua 24.ª pole na carreira, e a segunda seguida, depois de já ter sido o mais rápido no Mónaco, conseguiu a melhor volta na primeira de duas tentativas da derradeira fase da qualificação, a Q3, em 1.12,272 minutos.

Verstappen deixou o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) na segunda posição, a 0,462 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,520 segundos.

O Grande Prémio de Espanha é oitava etapa do Mundial de Fórmula 1, mas acaba por ser a sétima prova, devido ao cancelamento do Grande Prémio da Emilia Romagna, devido às cheias que afetaram aquela região italiana.

Max Verstappen, que soma quatro vitórias, chega à Catalunha na liderança do campeonato, com 144 pontos, mais 39 do que o seu companheiro de equipa Sérgio Pérez, que venceu as outras duas.