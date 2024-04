Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio do Japão, terceira corrida da temporada.



De resto, a Red Bull dominou no circuito de Suzuka com Sergio Pérez a fechar a prova na segunda posição à frente do Ferrari de Carlos Sainz.



Assistiu-se a uma luta intensa entre Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes pelo terceiro e quarto lugares, mas a «scuderia italiana» levou a melhor: se Sainz fez terceiro, Leclerc ficou em quarto lugar.



Lando Norris (McLaren) cruzou a meta na quinta posição à frente de Fernando Alonso (Aston Martin), George Russel (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) e de Lewis Hamilton, que fez uma corrida discreta e terminou na 9.ª posição. Por sua vez, Yuki Tsunoda (RB) fechou o top-10.



Refira-se que a corrida ficou ainda marcada por um acidente pouco depois da partida entre Alexander Albon e Daniel Ricciardo.



«Foi bom. No arranque consegui ficar à frente e, a partir daí, o carro foi ficando cada vez melhor», comentou, no final, o tricampeão.

Verstappen cimentou a liderança no campeonato, tendo agora 77 pontos, mais 13 do que Sérgio Pérez, que é, agora, o segundo classificado, tendo ultrapassado Leclerc, que é o terceiro, com 59.

Entre os construtores, a Red Bull lidera, com 141 pontos, mais 21 do que a Ferrari.





A Fórmula 1 regressa a meio de abril para o GP da China.