A Liberty Media Corporation, empresa que detém os direitos de exploração da Fórmula 1, chegou a acordo com a Dorna para a compra da MotoGP.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira através de um comunicado feito no site da MotoGP e no qual são revelados alguns detalhes do negócio.

A Liberty adquire 86 por cento da Dorna, empresa responsável pela organização da mais importante competição de motociclismo do Mundo que fica mantém 14 por cento do negócio. «A transação reflete um valor empresarial para a Dorna/MotoGP de 4,2 mil milhões de euros e um valor patrimonial de 3,5 mil milhões de euros», pode ler-se.

A Dorna o CEO Carmelo Ezpeleta vão manter a organização dos campeonatos do Mundo de MotoGP, mas debaixo do chapéu da gigante norte-americana do setor dos media.