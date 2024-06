Aí está o primeiro piloto confirmado pela Red Bull para a próxima temporada. Sergio Pérez renovou contrato com a equipa britânica até 2026 e garantiu assim um lugar na grelha, em 2024/25.

Em comunicado, a Red Bull confirmou a continuidade do piloto mexicano, que atualmente ocupa o quinto lugar no mundial de pilotos, com 107 pontos, a mais de 60 do companheiro de equipa, Max Verstappen.

«Estou muito feliz por entregar o meu futuro a esta equipa espetacular. Correr pela Oracle Red Bull Racing é um desafio que não tem comparação, tanto dentro como fora da pista. Estou muito feliz por poder continuar esta aventura por mais dois anos. Agradeço a todos os que acreditaram em mim durante este período e quero corresponder com resultados. Acho que temos muito trabalho pela frente e muitos campeonatos para ganhar», garantiu Sergio Pérez, em declarações ao site oficial da equipa.