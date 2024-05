Sebastian Vettel prestou tributo a Ayrton Senna e também a Roland Ratzenberger no circuito de Imola, 30 anos depois da morte dos dos pilotos de Fórmula 1 no mesmo fim de semana em maio de 1994.

O antigo campeão do mundo, que deixou a F1 em 2022 foi esta manhã protagonista de uma corrida na pista e de um evento em que reuniu junto à pista vários pilotos das categorias de F2 e F3 numa homenagem aos dois malogrados pilotos.

«Senna foi um piloto incrível, mas para lá disso ele era um exemplo de compaixão, uma figura que se destacou no seu país pelo combate pela educação e contra a pobreza. O legado dele e também de Ratzenberger, que morreu um dia antes neste circuito, fez com que os carros de hoje sejam mais seguros», afirmou Vettel, que em seguida pediu aos pilotos para fecharem os cadeados junto à rede de proteção da curva de Tamburello junto à estátua de Senna.

Já na véspera Vettel juntou os pilotos de Fórmula 1 para, à margem do Grande Prémio da Emilia Romagna, que decorre este fim de semana em Itália, prestarem homenagem a Senna em plena pista de Imola, envergando t-shirts com as cores do capacete do lenda brasileira do desporto automóvel.

"Lock your thoughts, hang them on the fence, and pay tribute"



Sebastian Vettel led a beautiful tribute to racing icons Ayrton Senna and Roland Ratzenberger as they are celebrated, 30 years on ❤️#F1 #Formula1 #ImolaGP pic.twitter.com/H4GAEMey2S — Formula 1 (@F1) May 17, 2024