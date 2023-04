Sergio Pérez (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prémio do Azerbaijão em Fórmula 1. O mexicano somou assim a sexta vitória na carreira, a segunda na presente temporada.

O piloto da Red Bull aproximou-se assim do companheiro de equipa, Max Verstappen, que foi segundo mas continua a liderar o campeonato, com 93 pontos, mais seis do que Pérez, que é segundo.

Charles Leclerc (Ferrari) ficou na terceira posição do GP Azerbaijão.