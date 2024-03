Para quem esperava um resultado diferente, Max Verstappen tratou de arrumar com as aspirações da concorrência, com a segunda vitória em duas corridas na temporada, desta vez, na Arábia Saudita. O piloto da RedBull somou o 56º triunfo na carreira e chegou também ao número redondo de 100 pódios como piloto na Fórmula 1.

Na Arábia Saudita, o pódio foi idêntico ao que aconteceu no Bahrein, com a exceção do piloto da Ferrari que subiu ao pódio. Sergio Peréz fechou as 50 voltas ao circuito de Jeddah no segundo lugar, Charles Leclerc terminou na terceira posição.

A corrida começou com bastante ação, com Verstappen a sair da «pole», tal como aconteceu na semana passada. Ativas estiveram também as boxes da Alpine e da Aston Martin. Pierre Gasly teve problemas logo na volta de formação, com suspeitas de que se tratava de um problema na caixa de mudanças, mais tarde, na sétima volta, foi a vez de Lance Stroll abandonar a corrida, depois de uma forte colisão com uma das escapatórias.

Desta forma, o «safety car» entrou em ação e na volta 10 largou novamente o pelotão, com Norris na frente. No entanto, durou pouco, já que três voltas depois, Verstappen regressou ao seu lugar habitual, na liderança. Nem tudo foram boas notícias para a RedBull, com um castigo de cinco segundos a ser aplicado a Peréz devido a uma saída insegura das boxes, já Magnussen foi penalizado em dez segundos após colidir com Albon.

A partir daqui começou o passeio da «escuderia» austríaca, que até final pouca ou nenhuma oposição tiveram. Mais atrás, na 27ª volta, Leclerc regressou ao terceiro posto, por troca com Norris, mas com uma distância muito considerável para Peréz e Verstappen.

Até final, apenas destaque para um duelo entre britânicos, Hamilton na perseguição a Norris, ambos de pneus macios e na tentativa (fracassada) de apanharem o estreante Oliver Bearman. O jovem que substituiu Sainz nesta corrida terminou no sétimo lugar, ou seja, nos pontos, perante uma excelente exibição do «rookie».

Recorde o top-10 do GP da Arábia Saudita e quem pontuou: Verstappen, Peréz, Leclerc, Piastri, Alonso, Russell, Bearman, Norris, Hamilton e Hulkenberg.

Bearman foi eleito pelos fãs como o «Piloto do Dia», não só pela estreia, mas também pelas posições que ganhou ao longo da corrida, sendo que partiu do décimo primeiro posto.

Pierre Gasly e Lance Stroll foram os únicos abandonos, na Arábia Saudita.

Aproveite e recorde, aqui, o filme da corrida:

A Fórmula 1 regressa no próximo dia 22 de março, na Austrália, sendo que a corrida regressa à normalidade, ou seja, no domingo, 24 de março.