24 anos. Mais de duas décadas à espera de ver uma corrida de Fórmula Um no nosso país. O Maisfutebol celebra o evento a realizar em Portimão com uma viagem pelas memórias mais fortes pelas 16 anteriores provas do Grande Circo pontuáveis para o Mundial em Portugal: duas na Boavista, uma em Monsanto e 13 no Estoril.



Tudo começou em 1958, com Stirling Moss a levar o seu bólide à vitória na cidade do Porto. Durante três anos seguidos, Portugal recebeu a categoria máxima do automobilismo mundial, mas depois teve de 24 anos - como agora, curiosamente - para voltar a ver a F1 numa pista nacional: de 1960 a 1984.



A partir de 84, o Estoril tornou-se numa passagem obrigatória e cenário de corridas quase sempre agitadas, carregadas de emoção. Foi aqui em Portugal que nasceu, por exemplo, a rivalidade histórica entre Senna e Prost e foi em Portugal que Senna ganhou pela primeira vez. À chuva, claro.



Recorde as dez provas mais marcantes de sempre da Fórmula Um em Portugal. Entre AQUI neste dossier especial para iniciar a viagem.



PILOTOS COM MAIS VITÓRIAS: Alan Prost e Nigel Mansell (3)

EQUIPAS COM MAIS VITÓRIAS: Williams (6) e Mclaren (3)



AUTÓDROMO DA BOAVISTA: 1958 e 1960

PISTA DE MONSANTO: 1959

AUTÓDROMO DO ESTORIL: 1984 a 1996

CIRCUITO DE PORTIMÃO: 2020