A France Football elencou, na edição desta terça-feira, os 50 nomes mais influentes no futebol mundial. A lista é liderada pelo dono do Paris Saint-Germain e proprietário do grupo de media BeIN, Nasser al-Khelaifi. Os portugueses Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes estão no top-5 e há outro luso na lista: Rui Pinto, criador do Football Leaks, no 47.º lugar.