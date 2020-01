Ela Kawalec é atualmente namorada de Lucas Piazón, avançado que representa o Rio Ave por empréstimo do Chelsea. A bela polaca pode ser vista em Vila do Conde, no Porto ou em Matosinhos, onde esteve na segunda-feira a celebrar o 26.º aniversário do jogador brasileiro.

O casal assumiu a relação em agosto de 2019 e vive um fase particularmente feliz. Na quadra natalícia, Ela Kawalec e Lucas Piazón anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

A polaca, que tirou um curso de gestão na Universidade de Miami, trabalha para a empresa Delos e deixou para trás uma carreira de sucesso como modelo, admitindo não identificar-se com a indústria.

Ela Kawalec tornou-se famosa nos Estados Unidos da América em maio de 2016, quando surgiram rumores de um romance com Leonardo Di Caprio. O ator norte-americano e a então modelo polaca estiveram juntos num jantar de aniversário em Nova Iorque. Na mesma semana, foram vistos a almoçar e a dar um passeio de bicicleta, com Di Caprio a chegar a abraçar Ela. O pretenso romance foi noticiado em todo o mundo, incluindo em Portugal, mas nada se soube desde então.