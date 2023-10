O relatório de gestão de contas da FPF de 2022/23, que apresenta um resultado líquido positivo de 4,1 milhões de euros, foi aprovado por unanimidade, informou o organismo federativo.



A Assembleia Geral da FPF, que decorreu na sede da Associação de Futebol do Porto, aprovou, também, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultado e as contas consolidadas do exercício referente à época anterior.



Na base deste resultado positivo esteve o recorde de receitas (121,6 milhões de euros), impulsionado pela participação de Portugal no Mundial 2022. Em contrapartida, houve uma despesa de 117,5 milhões de euros.



Ficou ainda previsto um apoio de 2,5 milhões de euros ao futebol não profissional e uma verba de 1,5 milhões de euros destinada à melhoria de infraestruturas.

«Além do que representam os números de hoje, estão também asseguradas para o futuro as condições de solvabilidade e sustentabilidade para a federação. A FPF fica bem e recomenda-se. Não há dívida bancária, nem encargos para o futuro», assinalou o presidente do organismo, Fernando Gomes.