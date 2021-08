29 de agosto de 2021. A data da estreia de Leo Messi com a camisola do Paris Saint-Germain, após uma histórica ligação ao Barcelona. No reduto do Stade Reims, o argentino entrou para o lugar de Neymar ao minuto 66.

Por essa altura, o Paris Saint-Germain já vencia o Reims por dois golos de diferença, graças a Mbappé, outra estrela que não tem a sua continuidade assegurada no clube.



Mbappé marcou os golos da vitória do PSG (0-2), para a 4.ª jornada da Ligue 1, aos minutos 16 e 63.