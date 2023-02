O aflito Auxerre voltou esta sexta-feira a vencer na Liga francesa, na receção ao Lyon (2-1), na partida inaugural da 24.ª jornada.

O Lyon chegou à vantagem quando decorria o minuto 26, por intermédio de Moussa Dembelé, contudo, após o descanso, o Auxerre operou a reviravolta no espaço de três minutos, que lhe permitiu voltar a vencer 11 jogos depois.

O médio Gaetan Perrin, de grande penalidade, restabeleceu a igualdade, aos 50 minutos, abrindo caminho para o brasileiro Jubal anotar o tento vitorioso, aos 53.

Com esta vitória, os locais mantêm-se no 19.º posto, mas agora com 18 pontos. Já o Lyon, que teve o internacional luso Anthony Lopes entre os postes, segue no nono posto, com 35.