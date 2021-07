Nicolas Anelka está consciente da pressão que recaiu sobre Kylian Mbappé depois do jovem avançado ter desperdiçado o penálti que ditou a pesada sentença sobre a França no Euro2020 diante da Suíça ainda nos oitavos de final da competição. Nesse sentido, o antigo internacional francês escreveu uma carta aberta dirigida ao jovem avançado e, entre outros conselhos, instiga o compatriota a deixar o Paris Saint-Germain.

A França entrou no Euro2020 como uma das mais fortes candidatas à vitória com uma frente de ataque de respeito com o regressado Benzema a juntar-se a Grizmann e Mbappé, mas o caprichoso futebol deixou os Bleus pelo caminho, diante de uma determinada Suíça que recuperou de uma desvantagem de 3-1 e festejou no desempate por penaltis. Na hora de encontrar culpados, os olhares viraram-se para o jovem avançado do Paris Saint-Germain.

Uma semana depois, Anelka, que sabe bem o que é conviver com a pressão de representar a França, bem como de viver sob os constantes rumores sobre uma eventual saída do PSG, decidiu saiu em socorro de Mbappé, atráves de uma carta aberta publicada no site The Athletic sob um título que diz muito sobre o seu conteúdo: «Querido Kylian, os golos são o melhor remédio para uma ferida de penálti….e se quiseres prémios maiores, deixa o PSG».

Palavras que certamente caíram bem junto do Real Madrid, antigo clube de Anelka que desespera por contratar o craque francês. «Tens duas opções, ficar em Paris ou ires para o Real Madid. Ambos podem ganhar a Champions nesta altura (…). A escolha depende do que queiras conseguir no futebol. Se queres os maiores elogios, terá que deixar o PSG em algum momento. Faças o que fizeres em Paris, estarás bem, mas haverá sempre alguém que diga: “Estiveste muito bem no PSG, mas só em França, os melhores estão em Inglaterra ou em Espanha», escreve o antigo avançado.

Anelka vai mais longe. «Deves decidir. Se queres ganhar a Bola de Ouro, que é o que deverias procurar depois de Cristiano Ronaldo e Messi, terás de competir para ser o melhor. Não o podes fazr enquanto estiveres no PSG. A liga francesa não é fácil, não levas a mal, mas penso que a mais dura é a liga inglesa. Se queres ser um dos maiores, faz o que fazes em Paris no Chelsea, United, Arsenal, City ou Liverpool. Ou olha para a Espanha, para o Real Madrid ou Barcelona. Ou talvez a Itália. Assim podemos falar de impacto global», acrescenta.

Além disso, Anelka procurou ajudar Mbappé a ultrapassar a grande penalidade desperdiçada diante de Sommer, recordando que ele próprio desperdiçou um penálti decisivo na final da Champions de 2008 entre o Chelsea e o United, a primeira conquistada por Cristiano Ronaldo. «Falhar um último penálti é algo que marca e que te marcará sempre. Sentes-te sozinho, mas a única coisa que podes fazer é trabalhar, trabalhar e trabalhar para voltar a marcar de novo e começar a esquecer. Mas na realidade nunca se esquece totalmente. Nunca esqueci e nunca esquecerei», referiu ainda Anelka.